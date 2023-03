El legendario combo británico de música electrónica acaba de publicar 'Memento Mori', su decimoquinto álbum

Andrew Fletcher, uno de sus miembros fundadores, falleció en 2022 de causas naturales

Durante los noventa te pusieron a bailar, pero el grupo atravesó momentos de oscuridad de los que hoy prefieren ni hablar

El nuevo disco de Depeche Mode es exactamente como te lo esperarías. Una mezcla de melodías oscuras y letras introspectivas. Una maravilla, vamos. Así que cuando tu hije emo venga a decirte que no le entiendes tú te pones los cascos y sonríes mientras disfrutas de Memento Mori, el decimoquinto álbum de la banda. David Gahan suena a David Gahan y Martin Gore está más en forma que nunca. Parece mentira que solo hace un año perdieran a Andrew, 'Fletch' Fletcher, el tercer componente del grupo, pero como le dijeron al presentador Zane Lowe, de Apple Music, " le lloramos durante el todo el proceso de grabación, porque su presencia se sentía todo el tiempo. Suena raro, pero es así: 'Fletch' sigue estando con nosotros en los ensayos, en las giras, en las entrevistas..."

El regreso de los caballeros oscuros

Hacía seis años que no sacaban un disco nuevo y los fans empezaban a impacientarse. Así que se han lanzado de lleno a hablar de todo aquello que sus seguidores morían por saber. Salvo la parte más dura de su recorrido de 40 años: cuando David Gahan parecía sucumbir a la heroína y Martin Gore lidiaba con el alcoholismo... y con sus propios demonios. "Claro que es autodestructivo -zanja Grahan- En mi caso, con ciertas drogas, quería sentir otra vez que pertenecía a algo... y eso funciona hasta que deja de funcionar. Entonces simplemente te quedas solo. Al final te das cuenta de que todo es lo mismo, alcohol, drogas, lo que sea…llegas a un punto en el que ya no puedes consumir más sin que ocurra algo terrible, incluso a los que te rodean".

Cuarenta años de carrera, sois unos supervivientes. Muchos se preguntan incluso si este será su último disco.

Martin Gore: Creo que, si quisiéramos, podríamos dejar de crear música y limitarnos a tocar los grandes éxitos, pero no, no queremos.

'Memento mori', el nuevo álbum, suena totalmente a Depeche Mode pero a la vez es como muy básico, con arreglos muy sencillos...

Dave Gahan: No queríamos complicar las cosas en exceso… A veces toca tirarlo todo a la basura, todo lo que estás componiendo, a veces se trata sólo de despojarte de todo, de tomar distancia. Cuando grabamos este disco, Martin y yo éramos muy conscientes de eso.

¿Cómo os afectó la partida de Andrew Fletcher, vuestro compañero?

M.G: Ya lo dijo Dave hace tiempo: 'Fletch' era el mayor fan de la banda, disfrutaba más en Depeche Mode que Dave o que yo. Quiero decir que para él era lo más grande en la vida.

D.G: Todo lo que hacemos sin 'Fletch' es nuevo para nosotros...

M.G: No va a ser fácil, es algo en lo que pensaremos todo el rato, eso de que físicamente no esté aquí. Siempre estaba a mi lado izquierdo en el escenario, e incluso ahora cuando tocamos miro ahí a menudo.

El disco que te voló el cerebro en los 90

Los 90 arrancaron de la mejor manera con 'Violator', el que es considerado por muchos su mejor disco. Marco una era con su mezcla de ritmos bailables y pulsiones sombrías.

D. G: Sí, ese disco lo cambió todo. Nunca habíamos vendido tantos discos ni habíamos tocado para tanta gente y todo despegó de una manera salvaje en ese momento. La percepción de la banda, la presión de estar a la altura, la presión sobre mí como líder...

M.G: Sí, creo que el éxito de Violator, obviamente, añadió presión extra sobre nosotros. En el siguiente disco sentí una presión increíble: tenía que hacer un montón de canciones que pudieran igualar aquello. No era nada fácil. Creo que en parte eso me hizo empezar a beber un poco más. También creo que existe esa falacia que todos pensamos, que las drogas y la bebida nos hacen más creativos. No es verdad, y es muy fácil caer en esa trampa.

Un nuevo clásico

'Memento mori' abre con un temazo, "My Cosmos Is Mine", en el que dicen "No mires dentro de mi alma, te juro que está bien..."