Sole Giménez, sobre la separación de Presuntos Implicados: "En los últimos años hubo mucho mal rollo"

No fue una decisión fácil. “Me costó… Fue lo más difícil que he hecho en mi vida . En los últimos años había muy poca comunicación entre nosotros y eso dio al traste con lo que teníamos. Luego hubo mal rollo, mucho mal rollo”, ha explicado la cantante durante una entrevista con María Casado en Las tres puertas.

Era algo que le estaba afectando en el plano personal tras compartir más de dos décadas con sus compañeros, por eso no fue una decisión fácil de tomar. “Dolía, a mí me dolía físicamente, yo me estaba enfermando, y tuve que decir: ‘hasta aquí he llegado, yo no puedo luchar contra una montaña’”, recuerda la cantante sobre aquella época.