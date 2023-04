Que el mercado de los discos de vinilo está experimentando un auténtico renacimiento es innegable. El auge del formato que dominó las décadas de los 70 y 80 no ha parado de crecer en los últimos años y solo en 2022 las ventas se incrementaron un 17% , hasta el punto de que por primera vez en 35 años superaron a las del CD . Por su hubiera dudas de la buena salud del vinilo, hasta Metallica se ha hecho con una participación en la compañía Furnace Record Pressing, uno de los fabricantes más grandes e importantes de los Estados Unidos.

Pero, ¿qué pasa si eres de esos que en la edad dorado del vinilo acumularon una importante colección de discos y ahora ya no tiene espacio en casa para conservarlos? En la era del streaming, con infinidad de obras disponibles en las plataformas, quizás pueda ser menos doloroso desprenderse de nuestros viejos álbumes por inevitables razones logísticas. Si has llegado a la conclusión de que no te queda otra que deshacerte de tu discoteca, o simplemente antepones lo práctico a la nostalgia, te ofrecemos algunas ideas para darles una segunda vida sin tener que tirarlos a la basura: