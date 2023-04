José Manuel Humanes, saetero: "Mi abuela me enseñó la forma de rezar tan viva, sencilla y alegre que ella tenía"

En Semana Santa, Andalucía es un quejío profundo que se lanza al paso de las procesiones con sensibilidad y mucho arte. Eso, y mucho más es la saeta. Cante y rezo. Plegaria y ofrenda. Pasión por el flamenco y conmoción por la Pasión . Una respetuosa sucesión de sonidos y silencio, de lamentos y vivas. "Sentimiento puro", añade José Manuel Humanes , uno de los grandes saeteros que tiene Sevilla. Él ya la cantaba de pequeño, en la Hermandad de Cerro del Águila del Rocío. "Aprendí escuchando a mi abuela, también sevillana. Dicen que esto se transmite saltando una generación y ella me enseñó esa forma de rezar tan viva, sencilla y alegre que ella tenía", nos cuenta.

A los profanos en este cante la saeta nos lleva a los versos que escribió Antonio Machado en 1914 durante su estancia en Baeza, popularizados después por Joan Manuel Serrat : "Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía…". Sin embargo, el universo de las saetas va mucho más allá, sobre todo a nivel interpretativo. "Para empezar -indica Humanes- hay siete estilos, además del Padre Nuestro y el Ave María , aunque en los balcones se escuchen habitualmente seguiriya y carcelera, más alegre . En la escuela nos ocupamos de que no se pierda ninguno por falta de uso".

Muchos de los cantantes de copla se han atrevido con este cante. Es el caso de Rocío Jurado, Juanita Reina, Marifé de Triana, Miguel Poveda o Pastora Soler , entre otros. "Pero no todo el mundo puede cantar saeta -advierte el saetero sevillano-. Se necesitan ciertas habilidades vocales y auditivas y una técnica que se va a aprendiendo. Es importante también adquirir conocimientos teóricos y otros más prácticos, como el cuidado de la voz".

Requisito indispensable es ponerle sentimiento, aunque normalmente los saeteros vienen del flamenco, las sevillanas e incluso la lírica y saben ya de que va esto. "Sobre todo -puntualiza Humanes-, hay que saber ponerse delante del Cristo o de una Virgen para cantarle. Con respeto, porque no olvidemos que esto es un arte, pero principalmente es un rezo cantado. Quien canta debe saber que disfrutar de este gran privilegio no le convierte en protagonista de nada. Importa su canto y no él".