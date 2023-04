Descubriendo a Bach: guía para empezar a hablar de él hasta en el supermercado

Johann Sebastian Bach nació el 31 de marzo de 1685 en Eisenach, una pequeña ciudad de Turingia (Alemania). Huérfano desde los diez años, fue su hermano quien le inició en la música . Desde niño dio señales del prodigio que llegó a ser. A los 17 dominaba el violín, la viola, el piano y el órgano. En sus 65 años de vida compuso al menos 1.128 piezas musicales . Oratorias, cantatas, misas y música para diversos instrumentos. Como vemos, su legado artístico es inagotable. También su paternidad fue prolífica. Tuvo 20 hijos, si bien la gran mayoría no llegó a la adolescencia . Fue, según escribió John Eliot Gardiner en su obra 'La música en el castillo del cielo' (2000) , "el ejemplo perfecto de un músico que se esforzó durante toda su vida y por fin adquirió el hábito de la perfección ".

Durante una conferencia en Hamburgo en 1950, con motivo del segundo cetenario de la muerte de Bach, el compositor alemán Paul Hindemith explicó de modo sublime cómo el genio consiguió llegar a un lugar donde ya no era posible ascender más , porque había alcanzado "toda la perfección humanamente posible".

Entender por completo a Bach se vuelve una tarea compleja, pero no es necesario ser un erudito para amar su figura y deleitarnos con su música. Estas son algunas claves:

De ese mismo año son las biografías escritas por Christoph Wolff, 'Bach, el músico sabio , y la del alemán Martin Geck, 'Johann Sebastian Basch: Life and Work' .

En la web All of Bach, creada en 2014 por la The Netherlands Bach Society con el ambicioso proyecto de recopilar toda la música del compositor en los próximos años, melómanos y músicos pueden disfrutar de grabaciones de alta calidad de forma gratuita. Están acompañadas de artículos introductorios sobre cada una de las piezas, entrevistas con los intérpretes, foros de discusión, reacciones del público y letras en holandés y en inglés.