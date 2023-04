Durante años las ediciones estadounidenses de los discos de The Beatles fueron distintas de las de los álbumes originales. Por ejemplo, en 1966 se publicó 'Yesterday and Today', un LP que mezclaba canciones de 'Help!', 'Rubber Soul', 'Revolver' y un par de temas extraídos de los singles. La portada original era una foto de Robert Whitaker en la que Lennon, McCartney, Harrison y Starr están vestidos de carniceros sosteniendo unos muñecos de bebé sin cabeza. Apenas salió al mercado Capitol dio orden de destruir los 750.000 discos que ya se habían impreso para cambiar la cubierta por una menos controvertida. Una de esas copias originales se ha vendido recientemente por 78.222 euros .

Sí, es posible que tengas el segundo disco de Bob Dylan en tus vitrinas, pero no te emociones todavía. Lo que aquí nos interesa es la edición especial con número de serie que termina en -1A. Contiene cuatro canciones, Rocks and Gravel, Let Me Die In My Footsteps, Gamblin' Willie's Dead Man y Talkin' John Birch Blues, que en las ediciones posteriores ya no estaban. La cuestión es que esas cuatro pistas tuvieron que ser sustituidas antes de su lanzamiento porque el propio Dylan las había desechado, pero alguien no se dio cuenta y se imprimieron algunas copias. Se dice que hay menos de 20 en mono y sólo dos en estéreo. Si después de haberlo comprobado resulta que esta es la copia que tú posees, podrías venderla por 29.000 euros.