"La inteligencia artificial puede imitarme, incluso hacerlo mejor que yo, pero eso no es arte"

El cantautor arremete contra la plataforma ChatGPT, una de cuyas funciones es componer canciones.

Todas las películas de catástrofes nos advierten sobre ella pero no hay forma: nuestra fascinación por las Inteligencias Artificiales es imparable. Como el Armagedón. Sin embargo, hay quienes, como Ulises atándose al mástil de su barco, resisten a los cantos de sirena algorítmicos, especialmente cuando se trata de cruzar el límite de los humano. ¿Qué es lo humano? El arte, claro. Y Nick Cave lo sabe. Y Nick Cave está cabreado. Y no queremos ver a Nick Cave Cabreado. O bueno, sí. Porque nadie como él para hacer del cabreo una forma de exaltación de eso, de lo humano.

Si saben como se pone...

Todo empezó cuando un fan le preguntó, inocente él, que qué le parecía una canción generada por la plataforma de Inteligencia Artificial con el parámetro: a la manera de Nick Cave. Y el tipo le enviaba la canción. Cave contestó poco después diciendo que "con todo el amor y respeto" la canción le parecía una mierda. Y procedió a profundizar en el asunto: "ChatGPT debería irse a tomar por culo y dejar en paz la composición de canciones. Es una burla grotesca de lo que significa ser humano."

La respuesta completa del maestro realmente no tiene desperdicio, así que te la dejamos aquí al completo, pero basta decir que examinando la canción de marras el propio Cave admite que hay un verso con el que se identifica: "he tenido el fuego del infierno en mis ojos". "Bueno, eso es más o menos cierto: sí he tenido el fuego del infierno en los ojos, y se llama ChatGPT" sentenció.

Sad waters

Preguntado, posteriormente, por las razones de su descontento, Cave declaró al New York Times que en realidad no es que estuviera en contra de la IA en sí misma: "Estamos inextricablemente inmersos en ella. Es más bien una sensación de tristeza y decepción por el hecho de que haya gente inteligente que piense que el acto artístico es tan mundano que puede ser reproducido por una máquina. Me parece insultante".