Amaya, de Mocedades, recuerda 'Eres tú' 50 años después: "Eurovisión no me gusta ni ahora ni entonces"

Mocedades y 'Eres tú' saltaron a la fama en la edición de Eurovisión de 1973, aunque quedaron en segunda posición

La cantante se refiere a si es la mejor canción que ha mandado España al festival: "Me da apuro que digan eso"

El lío legal de Mocedades: los enfrentamientos entre sus miembros que han derivado en dos formaciones enemistadas

Si Mocedades es uno de los grupos más populares de la música española se debe en gran parte al pelotazo que supuso 'Eres tú' en su participación en el Festival de Eurovisión hace ahora 50 años. El tema compuesto por Juan Carlos Calderón no ganó aquella edición de 1973, quedó en el segundo puesto, pero llegó a las listas de éxito de medio mundo y se instaló para siempre en la memoria sentimental de varias generaciones. Solo en Estados Unidos despacharon un millón de copias. De una canción en español, ojo. Sin embargo, Amaya Uranga, la vocalista principal de aquella formación, no guarda un recuerdo tan mitificado, ni del tema ni mucho menos del certamen.

En una entrevista en 'El Mundo', Amaya no se muestra muy de acuerdo con esas encuestas que aúpan a 'Eres tú' como la mejor canción que ha presentado nunca España a Eurovisión. "A mí esas cosas me dan como dentera. Eso de la mejor... Ahí no es sólo quién la cantó, claro. Es el autor, la melodía, todos los que tomamos parte de aquello... Pero a mí me da como apuro. Lo agradezco muchísimo, pero yo no le doy importancia", asegura.

A Eurovisión en su época dorada

Mocedades fueron elegidos para representar a España en Eurovisión en un momento en el que el festival pasaba por su edad de oro. 18 años después de su creación, el evento alcanzaba audiencias estratosféricas en todo el continente. Además, nuestro país llevaba una buena racha desde la histórica victoria de Massiel en 1968, el triunfo compartido un año después de Salomé y los buenos puestos de Julio Iglesias y Karina en 1970 y 1971, respectivamente.

El grupo formado por Amaya, Izaskun y Roberto Uranga, Javier Garay, Carlos Zubiaga y José Ipiña todavía no era muy conocido cuando se presentó en el Nouveau Théâtre de Luxemburgo. "Yo la noticia la viví con miedo, con sorpresa. Yo ante los premios, o que te nombren para que cortes la cinta a una vía de tren, o cosas así de destacar, no demuestro emoción, pero incluso para mí misma. Agradecí la oportunidad, pero relativamente, ¿eh? Porque a mí no me gustaba especialmente el festival", recuerda.

La cantante admite que tiene una memoria "terrible" pero sí recuerda que 'Eres tú' "no fue un tema que escogiéramos nosotros. Juan Carlos Calderón nos la dio y yo la grabé. Me parecía bonita. Pero lo de Eurovisión fue tan imprevisto y tan rápido todo... que a mí no me envolvió como para que me quedara una marca durante tantos años".

'Eres tú', la auténtica vencedora

Aunque no ganó, 'Eres tú' fue la auténtica vencedora del festival. Su repercusión internacional fue muy superior a la de la ganadora, 'Tu Te Reconnaîtras' de la local Anne-Marie David, y se han grabado versiones en más de 70 idiomas. Ahí Amaya sí le concede algún mérito a la composición: "La verdad es que sigue siendo una gran canción. Juan Carlos Calderón era un gran compositor. Hizo cosas preciosas. En toda nuestra carrera, de Juan Carlos hay un montón de canciones de decir «¡ostras!".