Barcelona 1981: una exposición rememora el histórico primer concierto de Bruce Springsteen en España

Springsteen llegó a España en aquella primavera del 81 en su mejor momento, embarcado en la gira de 'The River', el disco publicado el año anterior, y con la E Street Band en plenitud de facultades. A sus 31 años, todavía no era el ídolo masas en el que se convertiría con el posterior 'Born in the USA', pero entre los melómanos era el tipo que había que ver en directo. Rock arrollador con ribetes soul y country, litros de sudor derramados sobre las tablas, pasión inflamada, intensidad brutal y diversión sin un ápice de postureo.