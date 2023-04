¿De dónde viene su relación? No son familia, pero como si lo fueran, ya que Dolly Parton trabajó durante muchos años con su padre, Billy Ray Cyrus , que triunfó en el country durante los 90. “Prefiero ser un ejemplo en lugar de tratar de decirle a alguien que haga algo porque no creo que sea correcto. Todo el mundo es diferente”, señaló en una ocasión Parton sobre su papel en la carrera de la joven que triunfa ahora con ‘Flowers’. Tal es su relación, que la artista participó en ‘Hannah Montana’, serie en la que Miley se dio a conocer siendo adolescente.

View this post on Instagram

Salvador Sobral, que le dio la victoria a Portugal en Eurovision en 2017 con ‘Amar pelos dois’, tuvo la oportunidad un año después de ganar de cantar la canción con Caetano Veloso, el maestro de la canción brasileña, en el escenario del festival de 2018, celebrado en Lisboa. “Cantar con Caetano Veloso es lo mejor que me ha dado el festival”, decía semanas después el cantante. Aunque dice que no le fue fácil disfrutar de aquella actuación.

“Al principio no lo disfruté. Era tanta la angustia que no me dejaba fluir, pero en el show me sentí más tranquilo porque me tomé dos copitas de vino”, comentó más tarde.