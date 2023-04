Mayte Méndez de Vigo o ser fan de Springsteen desde hace más de 35 años: "He ido a 50 conciertos de Bruce"

La jefa de Estilismo y Sastrería de Mediaset nos cuenta su fanatismo por el 'Boss': "Es una forma de disfrutar la vida y olvidar cualquier preocupación"

Cuenta la leyenda que no hay fans más entusiastas que los de Bruce Springsteen. Pesados, dirían algunos. Sí, ya sabemos que a un concierto del Jefe asisten miles y miles de personas, pero nos referimos a esos seguidores que no se conforman con ir a verle cuando llega a su país, sino que organizan sus vacaciones según las ciudades que vaya a visitar en la gira de turno, ya sea Londres, Belfast o Berlín. Son esos que no se conforman con menos que la primera fila y que fichan tres veces al día a las puertas del estadio una semana antes de la cita, una costumbre que igual es más habitual entre los chavales que siguen a Taylor Swift pero no tanto ya entre un publico eminentemente uppero.

¿Qué tiene Bruce que tanto fascina a tantos? Porque es verdad que el fervor que siente su público por el rockero de New Jersey no encuentra réplica similar en otros artistas de su generación, como prueba de nuevo la expectación que está generando el inicio de su gira europea en Barcelona este fin de semana, siete años después de la última vez. Buscando respuestas hemos querido hablar con una de estas die-hard fans acreditadas, Mayte Méndez de Vigo, jefa del Departamento de Estilismo y Sastrería de Mediaset España y seguidora del 'Boss' casi desde que tiene uso de razón.

¿Qué es para ti Bruce Springsteen?

Es una forma de disfrutar la vida, de entusiasmarme y disfrutar como el primer día de cada concierto al que voy. ¡Y es que es oír hablar de él y me pongo happy, me hace olvidar cualquier preocupación!

¿Por qué es distinto de los demás?

Porque lo da TODO a sus fans. Bruce no necesita ni una gran iluminación ni bailarines por detrás para atrezzar el espectáculo. Bruce es sencillo, es humano, es familiar, es humilde, es trabajador, es romántico, tiene buenos principios y valores y, además, tiene una gran paciencia porque consigue sorprendernos y emocionarnos a pesar de verle en la misma gira varias veces. (También tiene bastante paciencia para aguantarnos).

¿Has llegado a conocerle en persona? ¿Alguna anécdota memorable?

Si, en varias ocasiones. ¡Trabajo me costó! Lo digo porque tardé muchísimos años en poder fotografiarme con él, incluso hospedándome en alguna ocasión en sus mismos hoteles con la esperanza de verle o esperándole en la puerta a que saliera.

El momento más especial fue el 18 de julio de 2009 después de un concierto en Roma donde pude hacerme mi primera foto con él. Eran las 03:00 de la mañana. Cenaba con su familia y la banda y cuando terminó, me acerqué a él, le conté mi vida, y me hice la maravillosa foto que protagoniza este post.

Dos semanas más tarde de este concierto, volví a verle en la piscina del hotel Alfonso XIII en Sevilla, me puse tan nerviosa que no pude hablar con él, y es que no podía parar de nadar… a braza, crol, espalda…¡Bruce al lado mío en bañador en el agua y en la hamaca! Pero eso sí: le pedí que me firmara la foto de Roma y por supuesto que lo hizo, y nos hicimos otra más (en bañador).

También recuerdo otro momento muy especial: fue el 12 de mayo de 2012, en la rueda de prensa en Sevilla del comienzo de la gira europea, y a la que pude asistir gracias a Carme Chaparro. Allí Bruce me puso el micrófono en los ensayos para que cantara y me quedé en shock. O preguntarle en París sobre sus prendas favoritas de ropa para hacer un post en mi blog Estilista de Guardia y aunque poco me contó, logré que me firmara mi caricatura. O hacer cola en las puertas de los estadios para poder acceder a las primeras filas… Tengo muchas más anécdotas pero no terminaría nunca.

¿Cuál fue tu primera vez en directo con Bruce? ¿Cómo lo recuerdas?

Fue el 3 de agosto de 1988 en el Vicente Calderón y quedé fascinada con su forma de hacer música y entrega total en el escenario. Estaba en San Sebastián de vacaciones. ¡Cogí un autobús y al concierto que fui!

¿Cuántas veces le has visto en concierto?

50. Ahora sumaré 1 más (Barcelona) y dos (Paris).

¿Sueles ir sola o en compañía?

Siempre acompañada. Aunque he estado en dos conciertos sola: el primero en 1988 y en el 2018 en el Walter Kerr Theatre de Broadway (al que llegué a NY sin entrada pero tuve suerte y encontré en taquillas la última disponible). También los disfruté muchísimo, pero creo que en buena compañía siempre es mejor.

¿Comparten tu familia o amigos tu devoción por Bruce?

En la familia nadie. Amigos, los que he hecho a lo largo de todos estos años de conciertos y a los que conocí hace mucho esperando a Bruce en las puertas de los hoteles. ¡Mi devoción por él comenzó gracias a un noviete de juventud!

¿Qué es lo más friqui relacionado con Bruce que tienes en casa?

¿Quizás las 50 entradas enmarcadas en la pared? ¿Todos los autógrafos? Gastarme mis días de vacaciones y mi sueldo por seguirle de gira…soy una friqui , ¡lo sé!

Tu disco favorito de Bruce

¿Sólo uno? Eso es difícil!!! te diré dos temas: Thunder road que me tocaron al piano cuando hice la entrada en mi boda y If I should Fall Behind , que versionada en Live in Dublin fue el vals de mi gran día!

¿Qué esperas de los conciertos de Barcelona?