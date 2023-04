Sus 75 años son el pretexto perfecto para detenerse y retomar de tiempo completo todo lo que de verdad disfruta: estar en familia, escribir en su “refugio”, hacer cerámica en su taller, cuidar sus plantas y su huerto, y componer: “Ya es hora de volver a casa; me convenzo y estoy encantado de volver. Es verdad que me ha dado mucho esta profesión. El escenario me ha dado muchísimas cosas, el reconocimiento y cariño de la gente”.