En realidad no es un fenómeno exclusivo de este año. Ya antes de la pandemia había una tendencia a que los grandes eventos internacionales recalaran en la capital catalana y no en Madrid. La principal razón se explica por cuestiones geográficas , el routing , la ruta marcada por estas grandes giras. El nuevo paradigma cada vez apunta más a realizar un concierto por país o más de uno pero en la misma ciudad . Y la realidad es que Barcelona suele quedar más cerca y más de paso.

La Ciudad Condal está muy cerca de Francia , lo que hace que el trayecto a la próxima ciudad de las giras "sea mucho más corto" y los artistas "se ahorren horas" y dinero en transporte , apunta el presidente de la Asociación de Promotores Musicales (APM), Patxi Miranda, a Europa Press. No olvidemos que este tipo de montajes pueden llevar hasta 50 camiones de producción, por lo que hacer varias fechas en la misma ciudad tiene todo el sentido del mundo en términos de rentabilidad.

Otra razón directa es el tamaño y la disponibilidad del recinto. Sabido es que hoy por hoy los artistas no ganan dinero con la venta de discos, ni siquiera con las reproducciones, sino con los conciertos. Por eso suben su caché y los promotores a su vez tienen que aumentar el precio de las entradas y meter a cuanta más gente mejor. Por eso se decantan por espacios que aseguren el evento .

Madrid dispone del Santiago Bernabéu y el Civitas Metropolitano como grandes recintos, pero durante la temporada futbolística no están disponibles, lo que no deja más espacios de esa envergadura. En Barcelona, sin embargo, el estadio Olímpico de Montjuic, que ha acogido los conciertos de Springsteen y acogerá los de Coldplay, es una buena alternativa al Camp Nou al no tener limitaciones de fechas por eventos deportivos.