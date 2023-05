Uno de esos episodios se cuenta en la serie de manera muy sutil pero el propio Páez lo ha explicado a la periodista Leila Guerriero para un artículo publicado en la revista Gatopardo. Se trata del enamoramiento infantil que tuvo con una empleada de su casa, que derivó en algo más tortuoso. "Yo he tenido experiencias con Felipa, una chica que me criaba. Un día se puso en pedo y se me subió encima y me violó. En un sentido. Porque yo lo viví con mucha alegría. Siete, ocho años tendría", le ha dicho el músico a Guerriero.