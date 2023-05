El vinilo ha pasado de ser un producto para connoisseurs a algo para todo el mundo, especialmente jóvenes pertenecientes a la Generación Z , los nacidos entre 1996 y 2012. Si hasta hace poco los LP más vendidos eran reediciones de clásicos del pop y el rock como Fleetwood Mac, The Beatles o Led Zeppelin, hoy son los discos actuales los que copan primeros puestos de la lista. 'Midnights', de Taylor Swift , fue el vinilo más vendido de 2022, con 945.000 copias vendidas, seguido de los álbumes de otras doe estrellas actuales: Harry Styles y Olivia Rodrigo .

El caso de de Swift sirve para entender mejor por qué el 50 por ciento de los compradores de vinilo no cuentan con un sistema para poder escucharlos. Los fans están dispuestos a gastar dinero para apoyar a su artista favorita e invierten más en música que el oyente promedio en Estados Unidos. Cuando se trata de una devoción como la que generan estos artistas, no importa si hay tocadiscos en casa, lo importante es tener el objeto que lanzó el ídolo, no importa cuál sea.