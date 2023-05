Esta semana, el compositor, cantante y ex líder de la recordada banda Los Piratas, le ha contado a la revista 'Efe Eme' cuál fue el disco que significó para él el 'punto de partida' musical. Iván Ferreiro tenía 15 años y, lo dice el mismo, "Ya había comprado unos cuantos discos. Me gustaban mucho los discos desde pequeño. Y digo los discos y no la música porque a mí me gustaba mucho el tocadiscos. No solo era música genial, sino poder poner lo que yo quería con ese artilugio mágico" ha dicho en la conversación.