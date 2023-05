Los días de Eurovisión tranquilos no son, pero entre ensayos, eventos y entrevistas, también hay tiempo para conocer la ciudad, y es algo que muchos están haciendo, recorriendo algunos de los lugares más emblemáticos y reconocibles de los Beatles . Uno de ellos, el Cavern Club , el bar en el que empezó la banda y por el que están pasando algunos de los artistas de Eurovisión de este año, incluida Blanca Paloma, que no ha dudado en subirse al escenario para cantar su canción.

No fueron pocas las visitas del grupo en sus inicios al club. En total, los Beatles actuaron 292 veces entre 1961 y 1963 en aquel escenario de un sótano convertido en bar que durante años ha sido el centro neurálgico de la música en Liverpool, también en la actualidad, atrayendo a artistas como Adele e incluso a Paul McCartney, que ha vuelto en alguna ocasión.

Ahora parece que en la semana de Eurovisión el bar se ha convertido en una parada obligatoria para los participantes, puede que para intentar atraer la suerte. Blanca Paloma ha interpretado a capela su tema ‘Eaea’, pero los alemanes Lord of the Lost también con su ‘Blood & Glitter’, así como el representante griego, los irlandeses Wild Youth o la banda de Malta The Busker.