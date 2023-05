El Heavy Metal acumula ya más de cinco décadas de vida, pero para que naciera hicieron falta primero el blues, el rock y el hard rock

Para algunos musicólogos la primera canción de heavy metal de la historia es 'Helter Skelter' de The Beatles

En rigor, el primer grupo del género y el que le otorga sus señas de identidad básicas es Black Sabbath

¿Cuál es el instante preciso y exacto en el que se origina un nuevo género musical? Normalmente es difícil ponerse de acuerdo en señalar cuándo y dónde se da ese instante mágico en el que nace algo que nunca se había oído antes. Porque previamente han tenido que darse varios pasos que llevaran hasta ahí, varias influencias que terminan cristalizando en un hallazgo distinto, y no es sencillo determinar eso tan tajante de 'aquí fue donde empezó todo'. Siempre pudo ser un poco antes, según a quién preguntes. ¿Empezó el rock'n'roll con Elvis? ¿O lo hizo antes con Chuck Berry? ¿O fue cosa de Bill Haley y su 'Rock around the clock'?

Pero aquí hoy no veníamos a hablar de rock'n'roll, sino del Heavy Metal, uno de los géneros más denostados y también más queridos, tanto que para muchos es algo más que un estilo musical, es una forma de vida. El heavy es potencia, fuerza y rabia, pero también emoción, intensidad y virtuosismo. Acumula ya más de cinco décadas de vida, pero para que naciera hicieron falta primero el blues, luego el rock y después el hard rock. Y las fronteras que los separan a veces son difusas.

'You Really Got Me', un temprano precedente

Buceando en los orígenes del heavy metal, algunos musicólogos apuntan a un fecha tan temprana como 1964 y al riff de 'You Really Got Me" de los Kinks, un sonido crujiente y rudo, definitivamente más fuerte que lo que podía salir de las guitarras y amplificadores de muchos coetáneos, pero difícilmente catalogable como heavy metal. Otros expertos apuntan a la energía distorsionada de los discos de Jimi Hendrix y de Cream, el supergrupo en el que militaba Eric Clapton. Sí, riffs como los de 'Purple Haze' o 'Sunshine of Your Love' descubrían nuevas posibilidades para el sonido de la guitarra, pero sus hallazgos deben inscribirse más en el ámbito del blues psicodélico que en el del metal.

Todos los caminos pasan por The Beatles

Otros estudiosos musicales apuntan el nacimiento del Heavy Metal en la cuenta del grupo al que se suelen atribuir los mayores avances musicales que experimentó la música en los años 60. Sí, The Beatles. Concretamente en el 'Helter Skelter' que Paul McCartney compuso para el 'White Album' publicado en 1968. A Macca le había sorprendido la agresividad del 'I can see for miles' de The Who y se propuso hacer algo que lo superase en estridencia. El resultado tiene mucho de la densidad, la contundencia rítmica y la ferocidad que se asociaría con el heavy metal, aunque quizás tenga más que ver con la suciedad grasienta del protopunk de Stooges y MC5.

'Heavy Metal Thunder'

Afinando más el tiro, hay musicólogos que ya inscriben a Led Zeppelin, Deep Purple, Iron Butterfly o Blue Cheer como grupos de heavy metal, aunque más bien aquí habría que hablar de precursores directos, porque si realmente hay que etiquetar a estos grupos habría que hacerlo en la categoría del Hard Rock, por mucho que un riff como el de 'Whole Lotta Love' (1969) de los Zeppelin sea ya bastante heavy. Lo que sí es indiscutible es que la primera vez que se utiliza el término 'Heavy Metal' en una canción es en el clásico de 1968 'Born to Be Wild', de los canadienses Steppenwolf.

Diabolus in musica

Pero para hablar del primer grupo, la primera canción y el primer riff plenamente heavy metal de la historia hay que viajar unos años atrás en el tiempo y fijarnos en un chaval de Birmingham llamado Anthony Frank Iommi que quería tocar la guitarra como Clapton y Chuck Berry. Mientras perseguía su sueño, Tony trabajaba en una fábrica en la que sufriría un terrible accidente. Una prensa le aplastó la mano y le hizo perder parte de los dedos. Jamás podría ser como sus ídolos.

Pero alguien le descubrió la música de Django Reinhardt, un músico de jazz que tocaba la guitarra con solo dos dedos, y aquello le hizo ver la luz (o más bien la oscuridad). Tony Iomi se fabricó unos dedales caseros para suplir las falanges que había perdido y así pudo volver a tocar. No fue tan sencillo. Los dedales le impedían sentir correctamente las cuerdas y había ciertas técnicas que ya no podía ejecutar. Pero tampoco ahí se rindió. Solucionó esos problemas cambiando a unas cuerdas más finas y bajando la afinación. Eso lo transformó todo. De repente su forma de tocar era mucho más tétrica y oscura que la de nadie. Con el tiempo formaría una banda bautizada como Earth que terminaría llamándose Black Sabbath.