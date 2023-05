David Summers es un romántico empedernido . Al menos eso podría inferirse ya no solo de muchas de sus letras -clásicos de los Hombres G con frases como "no me atrevo a respirar / por miedo a estropear / el sueño de que me vuelvas a besar"- sino también de sus redes sociales , en las que no duda en dejarle frases de amor a su pareja, la profesora de inglés Christine Cambeiro .

No es único: "Feliz cumpleaños mi amor, no se escribir palabras tan bonitas como tú … solo quiero que sepas que a mi me has dado la vida y no me puedo imaginar ser más feliz de lo que estoy a tu lado" le escribía Christine a David hace unos meses, cuando el cantante cumplía 59 años. O, poco después cuando Summers se iba a de gira: "Quizá porque estoy más feliz que nunca y no tenerte a mi lado me parece inimaginable, pero esta vez me está costando más que nunca despedirme de ti … dale todo amor mío!! Aquí te esperamos … te quiero muchísimo". A lo que él respondía con un: "El tiempo pasa muy deprisa, mi vida. Para bien y para mal. Cuando menos te lo esperes, estaré de nuevo entre tus brazos. Te quiero mas que nunca".