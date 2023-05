Loquillo se sincera sobre su enfermedad: "No hago planes por adelantado"

"Me dieron la opción de operarme y yo dije que no. Le dije a mi compositor, esto dura lo que dure", admite el cantante sobre el bulto que le apareció en el cuello

José María Sanz, más conocido como Loquillo, nunca ha tenido pelos en la lengua ni ha esquivado ningún tema peliagudo. Tampoco ahora elude referirse a ese grave problema de salud del que habló por primera vez hace un año, cuando publicó su último álbum, 'Diario de una tregua'. En una entrevista en la Cadena Ser, el cantante barcelonés ha vuelto a hablar de esa dolencia en la zona del cuello, un bocio multinodular, que llegó a amenazar su vida.

Precisamente una de sus últimas canciones, 'Voluntad de bien', habla de aquel mal momento personal. Este tema "se hizo en un momento en el que se me diagnosticó una enfermedad grave en el cuello. Me dieron la opción de operarme y yo dije que no. Le dije a mi compositor, esto dura lo que dure. Para mí a nivel emocional es la canción más importante", ha detallado.

"Dejadme morir, dejadme vivir"

La letra de 'Voluntad de bien' incluye el verso "dejadme morir, dejadme vivir, dejadme brindar, dadme de beber", que para Loquillo "avanza lo que viene, y está puesta ahí porque dice muchas cosas". El de Clot asegura que en la actualidad se encuentra bien de lo del cuello, aunque no hace pronósticos largo plazo: "No hago planes por adelantado desde hace unos años. Disfruto de la vida, intento hacer feliz a los demás y sobre todo amo la música porque es lo que me hace vivir y estar vivo. Espero que todo vaya por la buena senda y esto se resuelva".

¿Por qué el bocio multinodular es peligroso para los cantantes?

Pero, ¿en qué consiste realmente el bocio multinodular? ¿Y por qué es tan peligroso para los cantantes? La foniatra Marta Pinillos nos explicaba que esta dolencia se da cuando se produce un agrandamiento de la glándula tiroides: "Al inflamarse las glándulas, el hueco de la laringe se reduce y, por lo tanto, las cuerdas vocales tienen menos espacio y empeora la movilidad. Además, requieren de mucho más esfuerzo y un desgaste mayor, lo que empeora también la entrada de aire”. De ahí que sea más peliagudo para los cantantes.

En los peores casos, el bocio puede derivar en hipertiroidismo que causa debilidad muscular, ansiedad, adelgazamiento e irritabilidad. También es una de las causas del cáncer de tiroides. El bulto que le apareció a Loquillo en el cuello es el síntoma más común de esta enfermedad. Suele ser elástico al tocarlo y se mueve al deglutir. Si es de un gran tamaño, suele dar molestias al tragar y también genera dificultad para respirar. A un cantante también puede provocarle afonía.

En su caso, "no se descartaba dado el tamaño del bocio una operación de alto riesgo que pudiera amenazar las cuerdas vocales”. "Cuando entré en el estudio a grabar, tenía la sensación de que podía ser mi último disco y eso me dio coraje", le contaba el Loco a Diario Médico. Finalmente el bulto se reabsorbió y cuando terminó de grabar 'Diario de una tregua'. ya no había rastro de él.