Las entradas de las dos primeras fechas de Coldplay en Barcelona están prácticamente agotadas. Empezando esta misma noche, serán en total cuatro conciertos en los que la capital catalana vibrará con los temas de 'Music of the Spheres' (2021) hasta el momento su último álbum. Sin embargo, hay un momento que todo fan de la banda formada por Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion en 1997, espera con ansia en cada concierto: cuando suenan las primeras notas de 'Viva la vida' un temazo lleno de vitalidad y energía, de esos que se vuelven himnos deportivos (es coreado en estadios todo el tiempo), como aquel 'Seven Nation Army', de Jack White. Pero ¿de dónde viene este nombre en castellano que dio título al disco 'Viva la vida or death and all his friends' (2008)?