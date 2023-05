La muerte de Tina Turner a los 83 años ha inundado de tristeza el mundo del rock, que se queda sin su reina indiscutible y uno de sus mayores iconos. La intérprete no solo deja un valioso legado musical, sino también una gran fortuna amasada a lo largo del tiempo y que no ha dejado de crecer pese a retirarse oficialmente de las actuaciones en 2009.

Se estima que la fortuna de la cantante en 2023 ascendía a 250 millones de dólares , según el sitio especializado Celebrity Net Worth, aunque algunas fuentes aumentan considerablemente esa cantidad. Su patrimonio se vio incrementado recientemente cuando vendió su catálogo de música al completo a la discográfica BMG por 50 millones de dólares . No se puede obviar que fue de las artistas musicales que más discos vendió, unos 200 millones de ejemplares en todo el mundo.

Aunque su última gira por Estados Unidos y Europa, bautizada como '50th Anniversary' y que le reportó pingües beneficios, queda ya lejos, Tina Turner ha seguido generando dinero con el lanzamiento de sus memorias 'My Love Story' en 2018, su documental de 2021 'Tina' o el musical sobre su vida que se estrenó en Broadway en 2019 y se ha representado en todo el mundo.

La cantante quiso dejar resueltos sus asuntos patrimoniales antes de su muerte para evitar peleas familiares por su fortuna, a sabiendas de que llevaba años con problemas de salud. A la espera de un testamento que revele los últimos deseos de la intérprete de 'The Best', las previsiones son que todos sus bienes sean divididos entre su marido y los dos hijos que le quedan con vida, los que adoptó de su ex, Ike Turner.