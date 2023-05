Los 40 años de DRO, la discográfica rebelde que cambió la música en España: "Se enfrentaron al sistema y triunfaron"

View this post on Instagram

El resultado no es solo un apasionante retrato del espíritu emprendedor de una generación irrepetible en el que "hay sexo, drogas, rock and roll, sueños, éxitos, fracasos y la gestión de un sueño que fue mutando ", sino que se convierte en un minucioso quién es quién de la industria de la música nacional. Y de fondo puede seguirse la evolución de la propia sociedad española , que pasó del Franquismo a la liberación sexual, la experimentación, las tribus urbanas y el drama de la heroína que tanta importancia tuvo en el destino de algunos de los protagonistas de este relato. Charlamos con la autora de esta exhaustiva crónica del gran milagro de la independencia en nuestro país, una historia de "gran valor musical, social e histórico, pero también literario".

Decidí partir de cero entrevistando a más de 70 personas que me fueron relatando sus vivencias. Esa base la completé con información extraída de libros como el de Aviador Dro, noticias, biografías de artistas, documentales y canciones.

Complicado porque entraron en juego muchas variables, el fin de la dictadura permitió que brotara la libertad y rebeldía de estos jóvenes, hasta entonces limitada. Llegábamos más tarde a un fenómeno, el independiente, que ya tenía fuerza en Europa. Ahora mismo no podría repetirse del mismo modo porque ya no se venden discos y el consumo musical es otra historia.

Como en todo en esta vida, lo peor es que el amor se rompe y que los sueños no pueden permanecer intactos ni son eternos. Entran en juego intereses, conflictos personales, cambios sociológicos y generacionales.

Alfonso Pérez , creador de GASA y líder de Esclarecidos, que lleva toda la vida fichando a artistas –luego en DRO y Warner- y ama la música. Servando Carballar y Marta Cervera , fundadores de DRO y de Aviador Dro, porque sin ellos no habría existido este fenómeno como tal.

Los Nikis, Parálisis Permanente y Esclarecidos, por sus historias, personalidad y porque siempre me pregunto cómo habrían evolucionado si hubieran seguido en activo.

Fatal. Habían apostado y luchado por ellos y les dejaban para publicar con grandes compañías. Lo sintieron como una traición y las negociaciones fueron de película. Estos sellos y artistas estaban tan verdes que hasta un poco más tarde no fueron conscientes de que tener buenos contratos podían evitarles situaciones desagradables como estas.

La decisión la tomó Servando Carballar porque se sintió cuestionado, creía que DRO estaba cambiando y que ya no encajaba dentro. Marta decidió irse con él para montar otra independiente. Fue muy duro para todos porque se marchaban dos de los “padres” del sello que tuvo que reponerse del golpe.

Algunos personajes te dirán que sí, que es imposible tomar decisiones libres entrando dentro del organigrama de una gran empresa y otros que no. Es una pregunta que planteo en varios puntos del libro y hay respuestas diversas para que el lector responda a esta pregunta. DRO tuvo que venderse para no desaparecer y el equipo se mantuvo en la multinacional luchando para ser independientes dentro de su nueva realidad. Siguieron fichando artistas que no encajaban con lo establecido como Los Rodríguez. Además, algunos de estos creadores independientes acabaron en puestos directivos de la multinacional. ¿Fue DRO tal vez la primera independiente que absorbió a una multinacional?, ¿cuánto tiempo duró eso?, ¿es posible ahora mismo? Habría terminado el libro con la compra de Warner, pero lo prolongué un poco más para sumergirme en su segunda vida.