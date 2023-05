Roger Pastor recopila lecciones del mundo Beatle que se pueden aplicar en cualquier modelo de negocio

"Sus anécdotas de cómo se gestionaron como equipo, o cómo innovaban siempre han sido una gran fuente de inspiración"

"Su entusiasmo, valentía y actitud de ir superando miedos uno tras otro les condujo directamente arriba de todo"

En aquel momento no lo sabía, pero el día que un John Lennon adolescente permitió que Paul McCartney entrara en su banda puso la piedra fundacional sobre la que se erigiría una de las empresas más exitosas de la historia: The Beatles. Por supuesto, llegar donde llegaron no fue coser y cantar. Se necesitaron toneladas de trabajo, esfuerzo, constancia, pasión y, cómo no, talento para que los 'Fab Four' llegaran a tener el impacto que tuvieron en la cultura popular.

El fenómeno que protagonizaron Lennon, McCartney, George Harrison y Ringo Starr ha sido analizado desde todas las perspectivas posibles, pero siempre hay una manera distinta de acercarse a su legado y aprender algo nuevo. Eso mismo pensó Roger Pastor, emprendedor digital que ha participado en más de 25 proyectos y fanático de los Beatles, a quien un buen día se le ocurrió que las "historias de lo que habían hecho bien (y lo que habían hecho mal), sus anécdotas de cómo se gestionaron como equipo, o cómo innovaban" suponían en sí mismas todo un máster de gestión del modelo de negocio.

Así surgió 'Pon un Beatle en tu empresa', un manual de lecciones del mundo Beatle que se puede aplicar en cualquier negocio tomando como referencia la historia protagonizada por los cuatro de Liverpool, en un estilo fresco y directo que puede engancharte tanto si eres fan de los Beatles como si eres fan de los libros de empresa. Hablamos con su autor sobre el fascinante mundo de la banda más importante de la historia.

¿Cómo se te ocurrió la idea para escribir ‘Pon un Beatle en tu empresa’?

Los Beatles me han acompañado desde que tenía 7 u 8 años. Descubrirlos me voló la cabeza y crecí mientras lo leía absolutamente todo sobre su historia y su música. Así que cuando empecé a hacer de emprendedor y empresario, de forma natural sus historias fueron una gran fuente de inspiración.

Durante la pandemia (que aproveché para hacer un “break” profesional) una conversación con mi mujer me hizo ver que era el momento de ponerlo en un libro y ver si lo mismo que me inspiraba a mi, inspiraba a más gente.

¿Cómo afrontaste el proceso de escritura?

Pues con muchos altibajos, como cualquier proceso creativo. He puesto mucha disciplina pero también me he dejado disfrutar aprendiendo mucho sobre ellos. Pero ha pasado una cosa importante: durante el proceso de escritura he re-aprendido a escribir. Es decir, he aprendido que en el colegio y la universidad nos enseñan a escribir de una manera que no nos gusta leer. Escribimos textos que aburrimos leer.

Así que uno de los objetivos del libro siempre ha sido que sea entretenido y que resulte muy ameno leerlo. El libro está plagado de historias y anécdotas de la banda (y otros personajes) que te guían hasta una idea, una lección, una reflexión. Creo mucho que entendemos las cosas mucho mejor a través de historias y un lenguaje muy conversacional. Y esto es lo que el lector encontrará en el libro.

Una de las claves que destacas es el momento en el que John aceptó a Paul en su banda. ¿Podrías explicarnos un poco la disyuntiva ‘mantener mi fortaleza o fortalecer al grupo’?

El caso es que un John de 16 años (muy lejos de componer Imagine y ser un ídolo de masas) tiene que decidir si acepta a un chico más joven y más bueno que él en la banda. Y decide fortalecer el grupo a pesar de que esto le implica tener que ponerse las pilas. No es habitual.

En perspectiva parece una decisión muy obvia, pero es una situación que vemos a diario en el mundo de la empresa, y la decisión no siempre es la misma. Se tiene que ser valiente para rodearte de gente mejor que tú, porque te obliga a trabajar duro para ponerte a su nivel, pero es el primer paso para conseguir grandes cosas. John, por suerte para todos, eligió bien. Y nos dio una enorme lección de liderazgo.

¿Qué rasgos esenciales de la personalidad de Lennon deberíamos emular en nuestra empresa?

John era un líder nato, que les impregnó de una visión que los llevó a lo más alto de todo. Antes de ser famosos, cuando estaban con la moral baja y pensaban en dejarlo era el que les recordaba que iban a ser la mejor banda del mundo y conseguía subirles el ánimo.

En todas las empresas necesitamos un líder que nos indique el camino, que nos recuerde por qué hacemos lo que hacemos y hacia dónde nos dirigimos. Los Beatles no hubieran llegado dónde llegaron sin la fuerza y el carisma de John Lennon, aunque seguro que tampoco sin Paul McCartney…

¿Qué rasgos esenciales deberíamos copiar de Paul?

Igual que Lennon fue clave para su ascenso a ser los números uno, el liderazgo de Paul ayudó mucho a que se mantuvieran en la cima tantos años. Paul es una persona muy curiosa que siempre aparecía con una idea nueva para probar. Algo que había visto por ahí y que podían poner en su música. Esta actitud frente a la innovación les hizo evolucionar su música muy rápido, entrando en terrenos que nadie había entrado.

Esta curiosidad por innovar es algo que no deberíamos perder nunca en nuestras empresas. Aparte, Paul es un trabajador incansable (aún lo es con sus 80 años) y fue el principal responsable de que hicieran tantos discos en tan pocos años.

¿Qué deberíamos copiar de George?

George fue quizás el que tuvo la progresión más espectacular de los cuatro. También era el más joven, y convivir con dos monstruos como Lennon/McCartney debía ser complicado. George fue el que empezó a mirar hacia a dentro para encontrarse, y eso lo atrajo hasta la India, donde conectó con toda la filosofía y religión hinduista. Él fue el que llevó a los otros tres a la India de retiro, donde compondrían el Álbum Blanco.

Quizás lo que podemos aprender de él es esta búsqueda de la autenticidad. Es una persona que buscó y buscó hasta encontrar su verdadera identidad, y después no tuvo miedo a enseñarla al mundo. Recordemos que en el último período de la banda compuso canciones como Something o Here Comes the Sun, dos de las más escuchadas de la banda a día de hoy.

¿Y con qué nos quedamos de Ringo?

Muchas veces se menosprecia el rol de Ringo porque no era compositor y porque era el más limitado con el instrumento, pero cumplió con su rol a la perfección. Ringo era la bisagra entre los egos de los otros tres. Era la persona amable que necesitas cerca cuando el ambiente se tensa. Con todo el éxito que tuvieron era normal que aparecieran los egos y chocaran, pero en muchas ocasiones Ringo hacía de catalizador.

En todos los equipos se necesita una persona estable que esté allí de forma incondicional y de la que te puedas fiar porque mantiene los pies en el suelo. Ese era Ringo.

Las tres razones esenciales que explican el éxito de los Beatles y que podemos aplicar a nuestro negocio

Hay muchas razones para explicar el éxito, y ninguno lo es al 100%. Diríamos que es más una combinación de factores que puedes intentar controlar pero que nunca lo puedes hacer completamente. Si no, tendríamos una fórmula (que no tendría precio).

Yo de los Beatles destacaría en primer lugar el entusiasmo. No hace falta más que ver cualquiera de sus vídeos para ver que amaban lo que hacían. Hablar con entusiasmo y pasión de lo que sea que hagas es una puerta enorme al éxito. Sobre todo porque vivimos en medio de un entorno tan gris que, de repente, te conviertes en una autoridad en la materia. Da igual lo que hagas, hazlo con entusiasmo y la gente hará cola para contratarte.

Seguramente el segundo punto que destacaría es su valentía, y esto también nos lo encontramos mucho en el sector emprendedor. Nos da muchísimo miedo exponernos y mostrar al mundo lo que hacemos. Siempre pensamos que no sabemos suficiente, pero no es así. El otro día leí que en una red cómo LinkedIn menos del 1% de los perfiles publican de forma regular. Pues ese 1% es el que triunfa.

Los Beatles no tuvieron miedo en mostrarse delante de medios y de fans casi en horario 24/7 durante varios años. Esta actitud de ir superando miedos uno tras otro les condujo directamente arriba de todo. En el mundo de la empresa tenemos mucho miedo a no ser suficiente y a exponer nuestro trabajo por si llegan malas críticas, pero es todo lo contrario. Son esas críticas las que te permiten crecer. Y estamos en el mejor momento de la historia para hacerlo.

Y el último punto para triunfar para mi es la curiosidad. El interés por probar cosas nuevas e innovar es fundamental en el tiempo que vivimos. Estamos en un mundo tan rápido que no nos podemos permitir el lujo de ignorar lo que está pasando.

Los Beatles incorporaron infinidad de cosas nuevas a su música, crearon e innovaron de muchas formas distintas (en el libro explico 10) y eso les hizo ser quiénes marcaban el paso de toda su generación. Estoy convencido que hoy en día los Beatles estarían experimentando con al Inteligencia Artificial para hacer música.

Tres decisiones arriesgadas de los Beatles de las que podemos aprender para nuestro proyecto

Cuando eran muy jóvenes (alguno de ellos incluso era menor de edad) los Beatles tuvieron la oportunidad de viajar a Hamburgo para tocar en locales nocturnos. Era una decisión que les alejaba de lo que querían sus padres para ellos (aprender un oficio y un trabajo seguro) pero que fue vital en sus vidas. También les alejaba de su Liverpool natal, y no sabían si podrían volver algún día. Muchas bandas no tomaron ese riesgo, pero ellos sí. Fue un auténtico salto de fe.

Otra decisión arriesgada fue la idea de no tener miedo a evolucionar su estilo en cada álbum. Hay artistas que son más constantes con su estilo y que lo han cambiado poco a lo largo de los años. Con los Beatles, un disco del 1964 y uno del 1967 no tiene nada que ver. Hay la creencia de “si algo funciona, no lo toques” pero es una idea equivocada. Cuando algo funciona no puedes dejar de ir aportando nuevos toques, si no después es demasiado tarde.

La última decisión y para mi la más valorable es que en 1966, después de 3 años de beatlemanía, decidieron dejar de hacer conciertos. Esto que hoy podría sonar dentro de una normalidad, en aquel momento no lo hacía nadie. Fue una gran decisión, la más arriesgada de todas.

Nadie sabía (ni ellos mismos) si seguirían cómo banda, porque todas las bandas hacían giras. Y ellos decidieron que ya no. Así que se encerraron 7 meses en el estudio y salieron con el disco Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band para poner patas arriba toda la industria y volver a triunfar por todo lo alto.

¿La competición creativa constante entre Lennon y McCartney es aplicable al mundo de la empresa?

Muchísimo, encontrar un competidor o un compañero con el que te puedas medir siempre saca lo mejor de los dos. En el mundo del deporte lo hemos visto mucho, como con Nikki Lauda y James Hunt, Rafa Nadal y Federer o Messi y Cristiano. Ninguno hubiera sido tan bueno sin tener al otro apretándolo contra las cuerdas.

En el mundo de la empresa la competencia es buena si se mantiene dentro de un buen espíritu.

Explícanos cómo se traslada al mundo empresarial el concepto ‘dejar de ser tú’ del Sgt. Pepper

Como decía, en el 66 se cansan de ser los Beatles del peinado con flequillo y los trajes de pitillo y se encierran en el estudio. Nadie sabe qué va a pasar pero ellos deciden reinventarse. Y lo hacen bajo un pseudónimo, la banda del Sgt. Pepper.

“Dejar de ser ellos” les permitió crear una cosa nueva sin presiones ni estigmas, les liberó las manos para ser creativos sin pensar en que eran los Beatles. Y les salió muy bien.

En el mundo de la empresa a veces no innovamos porque tememos que el nuevo proyecto afecte a la reputación de la marca madre. Pues “dejar de ser tú” puede ayudar a desbloquear estas situaciones. Crea una marca nueva, experimenta y, si funciona la abrazas con tu marca principal, y si no, pues la eliminas. Es una praxis habitual en muchas empresas grandes que se puede adoptar a todo tipo de negocios.

Los gazapos pueden servir de inspiración cuando aparecen en el momento adecuado. ¿Cómo trasladamos eso al ámbito empresarial?

Sí, y los Beatles eran especialistas, sobre todo con los palabrejos que se inventaba Ringo sin querer. La canción y película A Hard Day’s Night apareció así.

Para hacer esto necesitas tener los ojos muy abiertos para poder darle la vuelta. Aquí cerca tenemos el caso de Andreu Buenafuente y Berto Romero, que de un gazapo han hecho un concepto enorme. Un día Andreu en el programa en vez de saludar con un “Namasté” (saludo indio) va y suelta “Samanté”. El caso es que lejos de rectificar siguió adelante justificándolo y de allí ha salido una tienda de camisetas de diseño y un código secreto entre sus oyentes.

No es fácil, pero tener los ojos abiertos a tus errores te puede llevar a sitios inexplorados que pueden ser muy rentables.

Explícanos un poco más el concepto de ‘resistir al no’ (como también hizo Rosalía)

Cuando empezamos nos da un miedo tremendo a exponernos. Es un miedo intrínseco que tenemos todos al rechazo, a que nos digan que no. Bien, pues tanto los Beatles como Rosalía tuvieron a personas que les rechazaron. A Rosalía incluso fue en público, en un programa de TV. Y a los Beatles les dijeron que “la música con guitarras no tiene futuro”.

La lección aquí está en que hay una barrera de miedo que tenemos que superar para hacer cosas que marquen la diferencia, y que lo que diga el primero que se te cruza por delante no tiene que pesar a tu trayectoria. Tienes que escuchar para aprender eso sí, pero la opinión de alguien que ni siquiera conoces no te tiene que parar.

Por suerte los Beatles (y Rosalía) no lo hicieron.

¿Por qué colapsaron los Beatles?

¡El colapso de los Beatles creo que se ha estudiado más que el asesinato de Kennedy! En serio, hay el falso mito de que fue Yoko Ono quién los separó, y digo falso porque nada más lejos de la realidad. Que afectó, sí, que fuera ella la única responsable, no. Creo que la realidad es un poco menos “sexy” pero más entendible.

Los Beatles eran cuatro chicos que lo compartieron todo desde muy jóvenes. Fueron el primer fenómeno mundial y lo atravesaron todo como pudieron. Al mismo tiempo empezaron a crecer como profesionales y como personas, y hubo un momento en el que la banda ya tenía espacio para todos ellos. Cada uno se sentía artista con su propia personalidad, y necesitaban espacio.

Esto también pasa en muchas empresas, especialmente las que fundan emprendedores jóvenes. En un inicio todos van muy alineados, pero a medida que la empresa crece ellos también se desarrollan y terminan necesitando más espacio. Así que creo que es más debido al desarrollo personal de una persona a la que va bien que por culpa de Yoko Ono. Menos “sexy” ya te lo he dicho.

¿Qué deberíamos tener en cuenta de su separación para que no nos ocurra lo mismo en nuestro negocio?

Que es muy importante cuidar de las personas que conforman un equipo. Las situaciones personales y el desarrollo de cada una puede ir a ritmos muy diferentes y los pactos se tienen que estar constantemente revisando. Activando la empatía hacía los demás integrantes se pueden solucionar muchos de los temas que hacen que los equipos exploten, aunque no todos.

Ningún equipo de alto rendimiento dura para siempre. ¡Ni tan siquiera los Beatles!

Tu disco favorito de The Beatles y por qué

Mi disco favorito es Abbey Road. Escucharlo es como volver a casa. Es un disco en el que pasan muchas cosas y al que siempre regreso cuando necesito un sitio seguro.

Significa su cúspide musical porque fue el último que grabaron y tiene algunos de sus mejores temas como Come Together, Something o Here Comes the Sun. Ah, y si tienes ganas de escucharlo, te recomiendo que lo escuches de principio a fin, todo seguido. La segunda parte es increíble.

Tu Beatle favorito y por qué