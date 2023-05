La muerte de su madre, una mano rota y pastillas: los trágicos últimos 15 días de Antonio Flores

La figura de Lola Flores era demasiado importante para Antonio, era su madre, pero también su salvadora, a la que le pidió ayuda para salir de las drogas . La artista fue la que se encargó de que no se juntara con malas compañías. Siempre se ha recordado la escena en la que, al parecer, La Faraona le enseñó el brazo y le dijo “méteme lo que tú te metes y nos morimos los dos . Venga, chulito, a ver si te atreves a ver cómo tu madre se mete lo que tú”.

Al día siguiente, el 17 de mayo, Lola Flores fue trasladada al Centro Cultura de la Villa , en la Plaza de Colón, donde sus seguidores acudieron parar darle el último adiós y mostrar su cariño a una de las grandes artistas de España, tanto que en total acudieron unas 150.000 personas a despedirla. El entierro tuvo lugar en el cementerio de La Almudena, pero Antonio no fue. Él ya lo había advertido, quería recordar a su madre viva.

Al día del entierro le siguieron diez días en los que Antonio Flores estuvo sumido en la tristeza. Apenas dormía y el alcohol le acompañó en esos duros momentos. “No puedo vivir sin ella. A mi hija la adoro, pero me falta mi luz, no puedo vivir sin ella”, decía Antonio, según relató hace no mucho su hermana Lolita en ‘Lazos de Sangre’.