Bob Dylan tiene a punto un nuevo álbum, 'Shadow Kingdom', aunque no, no se trata de un lote de nuevas canciones del bardo de Minnesotta, tres años después de su celebrado 'Rough and rowdy ways'. Se trata de una reinterpretación de 14 canciones de su extensa y reconocida obra, incluyendo algunas de las favoritas de los fans como 'Forever Young', 'It's All Over Now, Baby Blue' o 'I'll Be Your Baby Tonight'. El álbum se publica este 2 de junio y el largometraje estará disponible el martes 6 de junio.