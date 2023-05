Con bigote, escribiendo y tranquilo: los últimos meses de Julio Iglesias al borde de los 80

“La parte motriz y la parte cognitiva no le responden. Y las personas que tenían relación con Julio no llega a él hoy por hoy y eso es lo que preocupa, que no levanta el teléfono o no responda a las llamadas”, decía el presentador del programa. Desde que esas informaciones comenzaron a circular. Ramón Arcusa, del Dúo Dinámico, quiso parar los rumores con un tweet: “¿Pero qué tontería es esa? Hablo con él a menudo y eso no es cierto. Está lucido como siempre”.