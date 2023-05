La inteligencia artificial elige los mejores álbumes de la historia, abarcando todos los géneros y épocas

Beatles, Michael Jackson, Pink Floyd o Nirvana, entre las preferencias de la herramienta creada por OpenAI

Ocho discos que cumplen 50 años en 2023 y suenan tan frescos como el primer día

La inteligencia artificial monopoliza el gran debate de estos tiempos. Para mucha gente se trata de una herramienta muy útil y poderosa, y para otros puede incluso conducir a la humanidad a su extinción. Lo que sí que es innegable es que la IA ya está aquí y, entre otras cosas, ha venido a juzgar el legado de la humanidad. Al menos esa es una de las funciones que le estamos dando al modelo entrenado con IA más popular, ChatGPT.

Ya es muy habitual emplearlo para resolver dudas, para que se moje sobre temas peliagudos, que haga canciones al estilo de un determinado artista o que nos escriba un guion. Y una de las muchas cosas que podemos pedirle a ChatGPT es que decida cuáles son los mejores XXX (ponga aquí lo que más le interese) de la historia, según una serie de algoritmos y su criterio de programación. Por ejemplo, a nosotros nos ha interesado preguntarle por los mejores discos de todos los tiempos, abarcando todos los géneros y épocas, y esto es lo que ha respondido, aclarando diplomáticamente que "las preferencias pueden variar según los gustos personales".

'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band' - The Beatles (1967)

ChatGPT no se ha comido mucho la cabeza en su elección como número uno histórico. Digamos que ha tirado por lo más fácil. Y también irrebatible. Con este disco, los Fab Four derribaron barreras musicales, conquistaron un nuevo estándar en el pop, elevando el formato álbum como una forma de arte. Este revolucionario disco siempre ha sido aclamado por su innovación musical, su experimentación libre y producción pionera. Probablemente el álbum más influyente de la historia.

'Thriller' - Michael Jackson (1982)

No siempre aparece tan alto en los listados de las revistas especializadas, pero parece que nuestra IA ha tenido muy en cuenta que siempre será el disco más vendido de la historia, con cerca de 70 millones de copias despachadas. Fue el disco que convirtió a Michael Jackson en el artista más emblemático de los 80, demostrando su talento para fusionar pop, rock, funk y R&B en una colección de éxitos icónicos como 'Billie Jean', 'Beat It' o el tema homónimo. Sin olvidar el impacto de sus innovadores vídeos musicales.

'The Dark Side of the Moon' - Pink Floyd (1973)

El octavo álbum de Pink Floyd sería algo así como el 'Thriller' de los 70. Se estima que ha vendido más de 50 millones de copias en todo el mundo y permaneció en las listas durante años. Unánimemente alabado como uno de los mejores álbumes conceptuales al abordar temas universales como la vida, la muerte y la alienación en la sociedad moderna, 'The Dark Side of the Moon' también destaca por el sonido único, plenamente vigente todavía hoy en día, que lograron Roger Waters, David Gilmour y compañía con la ayuda de Alan Parsons.

'Kind of Blue' - Miles Davis (1959)

Primera incursión de la lista de ChatGPT fuera del pop y el rock para adentrarse en el jazz. Y claro, 'Kind of Blue' es una de las grabaciones más influyentes de todos los tiempos, mucho más allá de géneros. Junto con músicos del calibre de John Coltrane y Bill Evans, Miles Davis redefinió el sonido del jazz modal, presentando un enfoque innovador en la improvisación y las estructuras. De atmósfera relajada y melancólica, este es el álbum por el que debería empezar todo aquel que quiera meterse en el jazz y no sepa cómo hacerlo.

'Abbey Road' - The Beatles (1969)

Por lo que se ve, la herramienta creada por OpenAI es muy de John, Paul, George y Ringo. Segundo disco de The Beatles en el top-10 histórico, aunque nuevamente es difícil refutar la inclusión de una de las grandes obras maestras del rock en un listado de este calibre. El último álbum que grabaron juntos los Fab Four (aunque se publicó antes que 'Let it Be') marca el fin de una era presentando una majestuosa combinación de composiciones perfectas, arreglos y armonías vocales exquisitas y experimentación, como en esa alucinante experiencia auditiva que sigue siendo la suite de la cara B.

'Nevermind' - Nirvana (1991)

El álbum más 'moderno' de la lista tiene ya más de 30 años, lo que quizás dice algo sobre la música más actual. O eso, o que en realidad ChatGPT es un nostálgico empedernido. Sea como fuere, estamos ante el último álbum en el que el rock tuvo un impacto real en la sociedad. Con su sonido crudo y sus letras angustiadas, catapultó al grunge como el estilo dominante en los 90 y certificó a Nirvana como la banda más influyente de una generación cuya rabia y angustia quedó perfectamente encapsulada en el icónico single 'Smells Like Teen Spirit'.

'What's Going On' - Marvin Gaye (1971)

Volvemos a los 70, a las heridas de la guerra de Vietnam, a la segregación racial y al movimiento por los derechos civiles. Todo eso está en 'What's Going On', el disco definitivo que Marvin Gaye compuso como comentario urgente acerca de su presente y cuyo discurso sigue igual de vigente más de cinco décadas después. El que era la máxima estrella del sello Motown alcanzó la madurez artística, dejando atrás su imagen de seductor y apostando por la conceptualidad, para disgusto de Berry Gordy, mandamás de Motown que lo calificó como “la peor basura que había escuchado en su vida”. El tiempo terminó dándole la razón a Gaye.

'Rumours' - Fleetwood Mac (1977)

El álbum más exitoso de Fleetwood Mac no ha dejado de conquistar nuevas generaciones con el paso de las décadas. Una de la series de 2023, 'Todos quieren a Daisy Jones', no habría sido posible sin el influjo de este extraordinario tratado de pop-rock que documentaba la turbulenta historia personal que había entre los miembros de la banda, especialmente Stevie Nicks y Lindsay Buckingham. Canciones tan atemporales como 'Go Your Own Way', 'Don't Stop' o 'Dreams', con sus melodías irresistibles, sus armonías vocales exquisitas y su producción sofisticada, han convertido a 'Rumours' en uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos.

'The Joshua Tree' - U2 (1987)

El álbum que hizo de U2 en la banda más grande del planeta con himnos que no han dejado de sonar desde entonces como 'With Or Without You', 'I Still Haven't Found What I'm Looking For' y 'Where the Streets Have No Name'. La épica y la lírica apasionada de Bono y The Edge en su máxima y más pura expresión no solo despachó millones de ejemplares en todo el mundo y desató una fiebre inédita por la banda irlandesa, sino que también convenció a esa crítica que hace años que ya no traga ninguna de sus nuevas ocurrencias.

'Pet Sounds' - The Beach Boys (1966)