Javier Andreu, de La Frontera, el eterno niño que se enamoró del Far West: todo sobre su documental

No era Movida todo lo que relucía en el Madrid de los 80. También hubo forajidos como La Frontera , que le cantaban a los duelos al sol, a 'saloons' llenos de jolgorio tabernero y a trenes desapareciendo en el horizonte. La banda madrileña liderada por Javier Andreu sonaba como si a Joe Strummer le hubiesen metido en un decorado de Sergio Leone con un par de colts al cinto. Y contra todo pronóstico su country-punk arrasó en los garitos, e incluso vendieron porrones de discos con aquel 'Rosa de los vientos' que les coló en Los 40 Principales. Luego, como a tantos compañeros generacionales, los 90 se los llevaron por delante, pero Andreu nunca entregó las armas. La Frontera no ha tenido que regresar porque nunca terminó de irse. Y hoy disfruta de una segunda juventud .

Andreu, ese superviviente nato que ha estado en lo más alto y en lo más bajo, que ha vivido el esplendor y la miseria de la profesión, es el protagonista de 'El peor héroe del Far West' , el nuevo y flamante documental como director de Juan Moya (Espelúy, Jaén, 1967), presentado este jueves en la madrileña sala Berlanga.

Pero a Moya, responsable también de 'Mi vida entre las hormigas. El documental de Ilegales', no le interesaba tanto hacer el clásico recorrido biográfico por la trayectoria de la banda como averiguar cómo un artista como Andreu ha podido sobrevivir durante 40 años en un mundo tan precario e inestable como el de la música sin renunciar a una entrañable ingenuidad y sin dejar de ser " un niño que consigue vivir la vida sin salir del cuarto de jugar " Para el cineasta es una gesta heroica que vale la pena contar. Hablamos con Moya sobre el protagonista de su documental, un personaje que aún hoy, con su tupida cabellera y sus inseparables gafas de sol, sigue conservando esa pose de pistolero del Salvaje Oeste que vive y espera en el límite del bien y del mal .

Javier es una persona que desde niño ha vivido por y para la música, es rabiosamente vocacional con lo que hace, lo disfruta como si acabara de empezar. Eso me maravilla.

¿Qué nos cuenta ‘El peor héroe del Far West?

No pretende ser un documento exhaustivo sobre la historia de una banda como La Frontera, no es tampoco un repaso cronológico de la carrera de Javier. “El peor héroe del Far West” se puede decir que es la historia de un niño que consigue vivir la vida sin salir del cuarto de jugar. Porque Javier en muchos aspectos sigue manteniendo viva la llama y la inocencia de la niñez para enfrentarse al mundo. Es como un Peter Pan, o mejor dicho, como el Nota, el protagonista de “El gran Lebowsky”, película a la que, por cierto, se homenajea ampliamente en este documental.