Rockin'1000 nació en 2015 en la ciudad italiana de Cesena . Harto de que las grandes giras internacionales no pasaran nunca por ahí, a Fabio Zaffagnini se le ocurrió llamar la atención de su grupo favorito, Foo Fighters , convocando a mil músicos locales para interpretar a la vez la canción de la banda californiana 'Learn to Fly'. A los de Dave Grohl les conmovió tanto el gesto que decidieron incluir Cesena en su gira. Hoy, lo que empezó como una broma ingeniosa se presenta en estadios de todo el mundo, incluido el Civitas Metropolitano de Madrid este sábado 3 de junio.

La premisa es tan loca como infalible: un millar de músicos tocando a la vez un repertorio de clásicos del rock de todas las épocas. Tras pasar por París, Milán, Frankfurt y Sao Paulo la gira Humans World Tour de Rockin’ 1000 llega a la capital para tocar temas como 'Enter Sandman' (Metallica), 'Smells Like Teen Spirit' (Nirvana) o 'Seven Nation Army' (The White Stripes), entre otros muchos hits indiscutibles, a los que añadirán dos clásicos del rock en castellano: 'Salta', de Tequila, y 'Entre dos tierras', de Héroes del Silencio.