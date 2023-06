Ilegales no eran una banda más en el panorama frívolo-festivo que presidía el pop español de la recién llegada democracia. Tenían poco que ver con lo que se movía en Madrid y básicamente adoptaron su papel de oveja negra a las mil maravillas. "A Jorge le veían como un extraterrestre , alguien que no encajaba bien en aquella Movida de niños bien", explica Moya.

Macarras, desafiantes e indomables , con letras que narraban lo que pasaba a su alrededor y se inscribían en una cotidianeidad de delincuencia, drogas y camellos . Dueños también de un sonido limpio y punzante que, en palabras del director del documental, "aún tiene a mucha gente de la industria maravillada. Eran solo bajo, guitarra y batería, pero no había un grupo en la época con esa personalidad y esa contundencia ".

Efectivamente, la diferencia principal entre Ilegales y muchos contemporáneos era que ellos sabía tocar. Y muy bien. "Jorge era un músico experimentado que arrollaba con sus directos, algo poco común en la época. Eso unido a que no tenía ningún problema en sacar los puños a pasear en cualquier pelea, hizo que muchos grupos tomaran distancia con Ilegales", explica el cineasta.

¿Jorge Ilegal era un hábil provocador o simplemente estaba muy loco? le preguntamos a Moya: "Es uno de los tipos más inteligentes con los que me he topado en mi vida. Si es un loco, es un loco genial, no creo que todo aquello fuera simplemente producto de un subidón de anfetamina. Toda la provocación y la rabia que destila en sus canciones es una invitación al público para que abandone su zona de confort y conecte con ese lado más visceral y contestatario".