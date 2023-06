Nancy Pérez, viuda de Milanés, sobre sus últimos años: "Tuve tiempo para despedirme de Pablo"

View this post on Instagram

Pero Milanés no llegó a una ciudad extraña cuando se instaló en Madrid, en 2018 . "Pablo viene por primera vez en 1976... España es un país con el que tuvo una relación intensa durante mucho tiempo. Entonces venir a Madrid, aún con lo duro que fue, no hizo sino extender un poquito más esa relación tan estrecha que ya existía ". Esos últimos años, es cierto, estuvieron marcados por la debilitada salud del artista.

Pero el último concierto llego el 24 de julio , en Hondarribia. Como anécdota queda que la última canción que Pablo Milanés cantó ante su público no fue una suya, sino una de Mikel Laboa, el clásico 'Txoria Txori' que el cubano interpretó en euskera. Pérez se emociona al recordar ese momento. "Si le hubiera cortado las alas habría sido mío, / no habria escapado./ Si le hubiera cortado las alas./ Pero así,/ habría dejado de ser pájaro. / Y yo.../ yo lo que amaba era un pájaro", dice la letra. "Diez días después tuvo ya el primer ingreso, el primero de muchos hasta noviembre. Ya su vida fue un ingreso continuo en el hospital, con apenas dos altas muy cortitas en casa", recuerda.

Nancy Pérez Rey sigue viviendo a las afueras de Madrid con sus dos hijos. Cuando le ha tocado trabajar en la obra de su marido, ha tenido que escucharlo. Antes no podía. "Yo me pude despedir de él, pero no te quiero contar eso, prefiero quedármelo yo -dice-. ¿Con qué canción le recuerdo? Difícil quedarse con una, yo siempre cambiaba por temporadas, a veces escuchaba una canción suya durante dos meses y entonces le decía a él, 'mira, esta es mi favorita'. Pero ahora hay una canción que he empezado a escuchar hace muy poquito y la escucho todo el tiempo. Es de finales de los ochenta y es un homenaje a la hombre, a la capacidad humana, se llama 'Para mover su mundo'. Si me preguntas en este momento, esa es con la que me quedo", asegura.