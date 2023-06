Los Beatles y los Beach Boys: una rivalidad que cambió la historia de la música

La pregunta en realidad nunca fue si los Beatles o los Rolling Stones . Y aunque a muchos amantes de la cultura popular el nombre de los Beach Boys le suene a música surfera para adolescentes, lo cierto es que era música surfera para adolescentes hecha por un genio: Brian Wilson. Y los Beatles fueron muy conscientes de ello. De hecho, fue tras escuchar el disco 'Pet sounds', que Paul McCartney decidió emprender un álbum conceptual que contara una historia y en el que no escatimaría recursos de producción. Así nacería el 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band', considerado un punto de inflexión en la historia de la música. Y no era la primera vez que una banda tiraba de la otra.

Ambas bandas, en efecto, habían comenzado su andadura casi al mismo tiempo, en 1961 los Beach Boys, y en 1962 los Beatles (en su formación definitiva). Y durante los primeros años de la década, crearon grandes éxitos populares para consumo adolescente, beatlemanías aparte. Pero detrás de los ' I Saw Her Standing There ' o los 'Surfin USA' había en ambos casos una enorme ambición artística que se canalizó de la misma manera: dejando de lado la histeria de los directos y centrándose en el estudio y la producción musical.

En más de una ocasión Paul McCartney ha dicho que su canción favorita de todos los tiempos no es otra que 'God Only Knows' que abre el lado B de ese legendario 'Pet Sounds' que lanzaron los Beach Boys un años después. El mismo le decía a Ronnie Wood en una entrevista que todavía le conmueve escucharla y que cuando le tocó cantarla por primera vez junto a Wilson, no podía contener las lágrimas.