View this post on Instagram

Martínez Obiols responde en este post a la gran pregunta: ¿cuál es la mejor dieta? Para la experta, no hay duda: "La que mejor se adapte a cada uno" . Y según parece, las muy restrictivas no son las que mejor se adaptan y, por tanto, no son las más efectivas. De ahí que muchos nutricionistas afirmen que "Hacer dieta engorda" .

Estas pautas, además, empeoran nuestra relación con la comida y favorecen que tengamos un comportamiento dicotómico con la alimentación: controlamos y descontrolamos, perdemos peso y lo ganamos. "Alimentarse de manera perfecta, milimétrica y rígida no es saludable. Es importante que haya flexibilidad porque no solo comemos por razones fisiológicas, también comemos por placer. Hay que tener en cuenta el 'quiero' y no solo el 'debo'. Mi consejo es que disfrutes de lo que has decidido comer, y después sigas con el patrón habitual. Por no comer un día verduras no va a influir en una mala alimentación; y al contrario, tampoco", explica.