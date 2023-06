'Always on my mind': la historia de la canción de Elvis que los Pet Shop Boys convirtieron en hitazo

Contrariamente a lo que se cree no fue Elvis Presley el primero (ni el único) en interpretar el tema compuesto a inicios de los 70

En 2014 una encuesta de la BBC consagró la versión de los Pet Shop Boys como la mejor "versión" de la historia

El dúo de synth pop formado Neil Tennant y Chris Lowe en 1981, abre esta noche el Primavera Sound Madrid

Se necesitaron tres compositores para hacer este temazo que triunfaría en diversas ocasiones a lo largo de las décadas. A finales de 1971, el compositor y guitarrista Wayne Carson tenía un par de versos escritos con el título 'You were always on my mind' (Siempre estuviste en mi mente), que se le había ocurrido al hablar con su mujer durante una larga gira que lo tenía alejado de casa. Carson se quedó con la idea en la cabeza y estuvo dándole vueltas durante unos días pero estaba bloqueado. Así que terminó pidiéndole ayuda a su colega Johnny Christopher y ambos trabajaron un poco más en la canción en un estudio de Georgia.

Igualmente no se sentían seguros con los resultados así que, aprovechando que el también compositor Mark James -que ya había compuesto uno de los grandes éxitos de Elvis Presley en su retorno de 1968, 'Suspicious mind'- se encontraba también en el estudios, le mostraron lo que traían entre manos. James no tenía ganas de ponerse a trabajar, estaba agotado tras una dura jornada de grabación, pero una intuición le hizo aceptar el pedido de los dos músicos y se puso a revisar el tema aportando ideas. Los tres hicieron unos cuantos pases de la canción y en la cuarta toma estaba terminada.

Éxito inmediato

La canción fue grabada por la cantante country Brenda Lee en enero de 1972, pero esta no pudo lanzarla como sencillo de inmediato. Fue Gwen McCrae la que finalmente grabó y lanzó por primera vez una versión de la canción en marzo del mismo año. Pero ambas versiones quedarían opacadas pocos meses después cuando Elvis Presley, que vivía en ese momento su segundo momento de gloria después de su época dorada de los 50, grabó la que sería durante mucho tiempo la versión más popular del tema. 'Always on my mind', interpretada por El Rey vería la luz en octubre de 1972.

A través de los años

La canción ha sido grabada muchas veces desde entonces -incluida una versión de Julio Iglesias en 2006- y en la voz de Willy Nelson alcanzó el número uno de los rankings norteamericanos en 1983. Pero en 1987 llegaría la versión que volvería que convertiría esta balada country en un hitazo bailable: los Pet Shop Boys se atreverían a darle completamente la vuelta al tema, añadiendo pistas, armonías y bases electrónicas. Su versión fue creada para se rpeesentada en vivo durante un homenaje por los diez años de la muerte de Elvis, pero el éxito fue tan grande que meses después la grabaron en estudio: la canción de convertiría en el número uno de la temporada navideña de ese año.

Se dice pronto.