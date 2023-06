La historia de la Fender Black Strat de David Gilmour: la guitarra más cara de la historia

El sonido único e inigualable de Pink Floyd ha conquistado a varias generaciones de melómanos a lo largo de los años. Y quizás la clave más importante de ese sonido reside en la icónica Black Strat de David Gilmour, la Fender Stratocaster fundamental en la composición de álbumes como 'The Dark Side of the Moon', 'Wish You Were Here' o 'The Wall' que han marcado la historia de la música popular. Se trata de una guitarra que ha influenciado a numerosos músicos y que pasa por ser la más cara de la historia tras ser vendida en una subasta de Christie's por 4 millones de dólares. Esta es la curiosa historia de uno de los instrumentos más míticos del rock.