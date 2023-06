No solo el clima puede jugarte una mala pasada si eres festivalero maduro. Una de las experiencias más duras para cualquier adulto es la interminable cola de los lavabos: esas filas de módulos azules que rápidamente se ven convertidos en espacios no aptos para olfatos sensibles y personas con una flexibilidad distinta a la de un acróbata. El tiempo necesario para sacarle provecho a tu abono es también un detalle en contra. Llega un momento en el que el cuerpo pide cena tranquila, hidratación y descanso, y esas seis horas de Sónar ya no parecen tan buena idea cuando llevas tres o cuatro y te empieza a fastidiar la espalda. Por otro lado, llega un momento en el que, ok, quieres ver a P.J Harvey, pero no tienes idea de quienes son Pusha T o The war on drugs y aunque quisieras ya no tienes tiempo de ponerte al día. No te salen las cuentas. Por último, la vuelta a casa, tanto si has ido en transporte público, como si has venido en coche, puede ser el infierno. Caminar treinta o cuarenta minutos (jaloneado por la chavalería) en pos del metro o el coche, y después de haber pasado la noche dando tumbos, no es de rigor, punto. Además, para periodistas como Nando Cruz, autor de 'Macrofestivales, el agujero negro de la música' (que te animamos a leer), tales eventos son espacios de hiperconsumo o turbocapitalismo. Y sin embargo, como le dijo el mismo a Infolibre: "Como mínimo somos víctimas y culpables [...] Y dices yo no vuelvo más a este sitio infame pero al año siguiente te anuncian a tu artista favorito y te lo comes con patatas".