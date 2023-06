Así se inventó la icónica guitarra de doble mástil que llevó a los Led Zeppelin por una escalera al cielo

Porque además de todo eso los Zeppelin tenían actitud. E imagen. Y parte de esa imagen quedó peremnizada por la célebre silueta de Page con su guitarra de doble mástil . El asunto con la Gibson Gibson EDS-1275 no era, sin embargo, meramente cosmético. Ni mucho menos. Y la razón de su uso tiene que ver con otro emblema de la banda: la canción 'Stairway to heaven', que se convertiría en su más grande éxito.

El álbum sin título real -los miembros del grupo incluyeron sus nombres escritos en runas o símbolos paganos- pero conocido como 'Led Zeppelin IV' es sin duda de una de las cimas del rock and roll. Contiene temas como 'Black dog', 'Rock and Roll' o 'Misty Mountain Hop', todos ellos clásicos del género. Pero sin duda el álbum se hizo inmortal por la canción 'Stairway to heaven' ('Escalera al cielo') una especie de opereta entre el misticismo y la poesía que, como todas las del disco, fue compuesta en una mansión victoriana sin electricidad.