La relación de Paul McCartney con la fotografía es de larga data. De hecho no es la primera vez que imágenes suyas aparecen en público. Ha exhibido sus fotografías en varias exposiciones y ha publicado libros de fotografías, como "Paul McCartney: Photographs" y "The Lyrics: 1956 to the Present", que incluyen imágenes acompañadas de historias y letras de canciones. Del McCartney fotógrafo podría decirse que siempre ha estado interesado por captar momentos cotidianos e íntimos.