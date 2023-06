Hace tiempo que Enrique Bunbury dijo que no volvería a los escenarios por sus problemas de voz. Sin embargo, el artista ha regresado con un nuevo disco, ‘Grata Garbo’, al que define como uno de los más personales de su carrera porque refleja su sentimiento y lo que ha vivido en los últimos meses. Unas canciones que fueron “escritas en un momento de crisis muy importante”. ¿Hará conciertos con este disco? ¿Valora un regreso de Héroes del Silencio?

Bunbury tuvo que cancelar los conciertos que tenía pendientes de su última gira por los problemas de su voz y su sensibilidad e intolerancia a un componente químico, el glicol . Este se encuentra presente en la mayoría de los efectos de humo que se utilizan en los escenarios durante los conciertos, por eso cuando no estaba en ellos no notaba ninguna molestia. Esto le permitía cantar sin problemas en los ensayos o en el estudio, pero en los conciertos tení a ataques que le afectaban a las cuerdas vocales.

"Los problemas eran principalmente por la noche, tenía una tos compulsiva que no me dejaba dormir y me destrozaba la garganta y tenía una sensación en los pulmones como de arena, de haber respirado polvo", relató en su momento al explicar que ya había dado con la sustancia que le hacía sufrir haciendo lo que más le gusta, cantar sobre un escenario.