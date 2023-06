Los Kiss cierran así medio siglo de actuaciones en vivo de manera circular: debutaron también en Nueva York, en 1973. La banda, que completaban Peter Criss y Ace Frehley, pondría solo dos meses después su emblemático sello en la historia del rock al usar por primera vez su característico maquillaje que los convertiría en: el 'Chico estrella' (Stanely), el 'Demonio' (Simmons), el 'Gato' (Criss) y el 'Astronauta' (Frehley). La banda se volvió inmensamente popular durante los 70 y 80 pero cuando intentó un revival noventero, ya sin maquillaje, las cosas no resultaron igual. Es por ello que, ya en el s. XXI, recuperaron su clásica imagen y no se han bajado de las plataformas (los zapatos, no las redes sociales) hasta el momento.