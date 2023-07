La historia de 'Wake me up before you go-go', el hit ochentero de George Michael con Wham!

"'¿Cómo pudieron estos dos idiotas volverse tan populares". Las irónicas palabras del propio George Michael pueden parecer un poco duras, pero el caso es que, pasada una década desde el éxito masivo de Wham!, muchos se lo preguntaban. Ese pelo, esas sudaderas color pastel, esas camisetas con el lema "Choose life", esa latencia gay solo ligeramente amarizada. Hablamos de los 80: un tiempo en el que la ansiedad todavía podía disfrazarse de inocencia para el gran público. Gran parte del éxito de Wham! se debió al potencial de George Michael como guapo multiformato (y sí, vocalista y compositor de enorme talento), y en la contraparte supuestamente payasesca de Andrew Ridgeley . Estereotipos ambos que quedaron fijados para la posteridad en su canción más emblemática: 'Wake me up before you go-go'

La inspiración de Michael para la canción, provino de una nota que dejó su compañero Andrew Ridgeley a sus padres mientras pasaba allí una noche de resaca: 'Wake me up up....' estaba escribiendo Ridgeley cuando se dio cuenta de que había puesto dos veces la palabra up así que la completó el tartamudeo: "Wake me up up before you go-go". Buenos tiempos para la lírica. El "up" doble no se consideró en la letra, pero los dos "go go" les parecieron originales ya que les pareció que sonaba a baile. "Solo quería hacer un disco pop realmente enérgico que tuviera todos los mejores elementos de los discos de los años cincuenta y sesenta, combinados con nuestra actitud y nuestro enfoque, que obviamente es más dinámico y mucho más joven que algunos de esos discos" ha dicho George Michael sobre el tema.