El Bruce más romántico: Springsteen para un concierto para que triunfe el amor

Como se sabe, el cantante de 73 años se encuentra en plena gira con su sempiterna E Street Band, en la que incluyó dos apoteósicas fechas en Barcelona, donde lo acompañaron algunos amigos destacables: Steven Spielberg, Tom Hanks o Barack y Michelle Obama. Durante la gira, no han faltado los pequeños contratiempos como el tropezón que afortunadamente no acabó en desgracia. Por el contrario, el septuagenario intérprete de 'Born to run', ha demostrado que, un año más, se encuentra en plena forma y de momento no apunta a nada parecido al retiro. El Boss parece eterno, tal vez porque la suya es una vida curtida en medio de la clase obrera, después en el camino, y luego, mucho tiempo luego, en la cima de la popularidad, que también tiene sus oscuridades como dejó en claro en el monólogo / concierto 'Springsteen on Broadway', un espectáculo singular en el que compartía historias personales entre canción y canción.