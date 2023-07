Antón Álvarez, mejor conocido como C. Tangana , tiene sangre gallega. Nació en Madrid y su trabajo más aclamado, ‘El Madrileño’, parecen llevar a la capital por bandera, pero el artista no se olvida de sus raíces. Y lo hace en ‘ Oliveira dos cen anos’, un tema con el indudable sello Tangana creado por el centenario del Celta de Vigo , junto a músicos gallegos o la escuela municipal de música tradicional de Vigo, el club de su padre y también el de él mismo . Esto convierte al tema, y su impecable vídeo, en uno de los trabajos más especiales de C. Tangana.

“Es el trabajo más difícil que he hecho y va en contra de lo que suelo hacer” , explica el artista en una entrevista en El País, que ha tenido que cambiar su forma de hacer música para acercarse a lo que quería transmitir con este himno. “Cuando pienso en el público, pienso en incordiarle siempre y en despertarle cosas nuevas. Aquí he querido despertar cosas nuevas en el celtismo y proponer símbolos, una estética que le dé algo nuevo al Celta. Es la primera vez en mi vida que quiero complacer, que quiero agradar con lo que hago, no creo que vuelva a ponerme en mi vida en esta situación. Artísticamente es jodido eso” , relata.

Trabajos que le han permitido conectar con su público de una manera que ni él mismo llega a creerse “porque cuanto más complejo y más a contracorriente ha estado el proyecto, más éxito ha tenido. Yo tengo muchas famas, una es que yo soy ambicioso y mercantilista. Lo cierto es que cuando he puesto más arte y he hecho lo que más me ha salido de los huevos, y me he puesto a hacer música con gente mayor que no estaba en la tendencia y con cosas que escuchaban los padres de los que están en TikTok, me ha ido mejor en mi vida”.