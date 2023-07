'Still Loving You': los Scorpions lanzan su aguijón en el concierto de Sevilla

Hace solo unos años Scorpions estuvo a punto de retirarse. Anoche no fueron pocos los que agradecieron que no lo hicieran. En total los 8.000 asistentes del Icónica Sevilla Fest que disfrutaron ayer por la noche de su concierto en una abarrotada y calurosa Plaza de España que abrieron con gran escorpión negro, como no podía ser de otra manera, y con ‘Gas in the Tank’, tema de su último álbum que empieza bien directo: "El rey de los riffs está de vuelta en la ciudad, ¿quién está preparado para una picadura mortal?". Toda una declaración de intenciones a su público: la noche prometía.