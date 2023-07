“Mi padre es una figura muy importante, pero mi visión de la música es distinta, es otro discurso. Soy Andrea Morricone, un músico, un ser humano. Naturalmente, no me interesa nada de lo que tenga que ver con la idea de matar al padre, lo que me interesa es Andrea Morricone”, le decía hace unos días a elDiario.es en una entrevista. Además, añade que lo que quiere es “estar en condiciones de ofrecer al público la música de mi padre del mejor modo posible”.