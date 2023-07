El mayor clásico del trío británico ha sido la banda sonora de miles de bodas, pero la realidad es que no va precisamente de amor del bueno

“Si la canción tiene algún poder, es su ambivalencia. Puede ser siniestra, pero también dulce y acogedora", explicaba Sting

El compositor escribió el tema inmerso en una crisis personal tras el fin de su matrimonio con la actriz Frances Tomelty

Julio de1983 fue una gran época para la música pop. En la lista de éxitos de Billboard brillaban el 'Beat It' de Michael Jackson, 'Let's Dance' de David Bowie y 'What a Feeling' de Irene Cara. Pero por encima de todas ellas se impuso 'Every Breath You Take', de The Police, como la banda sonora de aquel verano de hace ahora 40 años. El tema pasaría ocho semanas en el número uno de EEUU y se encumbraría como Canción del Año en los Grammy de 1984. Hoy es un clásico absoluto de los 80 (¿quizás el mayor clásico?) y ha sido una elección habitual para abrir bailes de bodas durante décadas, aunque, paradójicamente, no va precisamente de amor del bueno. Te contamos su historia.

'Every Breath You Take' era el primer single de 'Synchronicity', quinto álbum del trío británico formado por Sting, Andy Summers y Stewart Copeland, y el que les impulsaría a sus cotas de popularidad más altas. Curiosamente, The Police se convirtieron en la banda más grande del mundo justo cuando estaba más rota. Las sesiones de grabación de aquel disco fueron más que tensas y el ambiente entre ellos era irrespirable. No es de extrañar que aquel terminara siendo su último álbum.

Sting, como compositor principal del grupo, había tomado el control definitivamente y su carácter se había vuelto más tiránico. Era el que más insistía en que el sonido debía de evolucionar hacia otros derroteros y se resistía a aceptar las aportaciones de sus compañeros a sus creaciones. Desde luego, no ayudaba que estuviera pasando por un mal momento personal debido al final de su matrimonio con la actriz Frances Tomelty, madre de sus dos primeros hijos. O quizás sí. Porque fruto de ese dolor surgió la que sería la canción más reproducida de la historia de la radio, según la sociedad líder de derechos de autor BMI.

"Una pequeña canción desagradable"

"Una pequeña canción desagradable", así definió Sting a su tema más emblemático. Lo compuso en 1982 durante un retiro inspiracional en Jamaica, aunque jamás habría obtenido su alquímica forma definitiva si a la melodía distintiva no se le hubiesen agregado el pegajoso riff de guitarra de Summers y el ritmo hipnótico de Copeland. “Si la canción tiene algún poder, es su ambivalencia. Puede ser siniestra, pero también dulce y acogedora, y la gente abraza las dos interpretaciones”, explicaba su autor.

Efectivamente, muchos enamorados han optado por escucharla como un conmovedor himno de unión, pero en realidad la letra habla de un amante posesivo y controlador, un stalker obsesionado por los celos que está "observando cada respiración que tomas, cada movimiento que haces, cada paso que das".

"Una vez la compuse y la toqué me di cuenta de que era muy oscura. Mi intención había sido la de escribir un tema romántico, seductor, envolvente y cálido", decía Sting en una entrevista con Isle of Noises. "Después me di cuenta de que había otro lado de mi personalidad involucrado, uno repleto de control y celos. Ahí reside la fuerza de la canción. La compuse en un momento difícil". Es más, el tema tiene una capa de significado más: resumía los problemas internos que estaban acabando con The Police.

Trudie Styler, ¿la Yoko Ono de The Police?

Lo cierto es que el divorcio fue jugoso pasto de los tabloides de la época. Tras casi una década de relación con la actriz irlandesa, Sting comenzó una historia de amor con Trudie Styler, una de las mejores amigas de su mujer. En su biografía 'Broken Music' escribe que se enamoró de ella desde el mismo instante en el que la conoció, en 1977, pero su compromiso le frenó durante años. Aquello fue visto como un escándalo, e incluso se le culpó a ella de ser la Yoko Ono de The Police, responsabilizándola de la separación del trío. Hoy todavía sigue siendo la esposa de Sting.

Un clásico que sigue vigente

Al contrario que otros hits de los 80, 'Every Breath You Take' no ha perdida vigencia con el paso del tiempo. Sigue siendo una de las canciones más escuchadas en Spotify por los oyentes entre 45 y 54 años. En 2010 se estimó que generaba entre un cuarto y un tercio de los ingresos por publicaciones musicales de Sting, cuya fortuna supera los 400 millones de euros.