Dicho estudio también pretendía encontrar la banda sonora ideal para la amistad verdadera. Para ello preguntó a los encuestados qué canción representa mejor este sentimiento, y la clara ganadora fue 'Marta, Sebas, Guille y los demás', de Amaral, escogida por el 52% de lo votantes. Detrás quedaron 'Amigos para siempre', de Los Manolos (41%) y 'I'll be there for you', la canción de la serie 'Friends' interpretada por The Rembrandts (37%).