"Mi corazón está en las Tierras Altas donde quiera que vaya. Ahí es donde estaré cuando me llamen a casa”, declamaba Bob Dylan en 'Highlands', tema de su álbum 'Time Out of Mind'. Pero aunque las tierras altas escocesas permanezcan para siempre en el corazón del bardo de Minnesota, su hogar físico cambiará de ubicación, ya que ha decidido poner a la venta la propiedad que posee en el Parque Nacional de Cairngorms a pesar del gran cariño que le tiene.