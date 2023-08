Si hablamos de rock no hay nada más definitorio y memorable que un riff de guitarra . Cuando un tema encuentra el patrón de notas o acordes adecuado inmediatamente se queda grabado en la memoria. A menudo termina siendo el elemento más importante en la estructura de una canción, pero conseguir que sea inolvidable no es tan sencillo. Y muchas veces es más cuestión de suerte que de complejidad.

Los cuatro de Liverpool se encontraban grabando 'A Hard Day's Night', cuando un día Paul McCartney llegó al estudio con una de sus baladas, 'And I Love Her'. La melodía era hermosa en sí misma, pero George Harrison sabía que al tema le faltaba algo, un golpe de efecto que se le ocurrió ya metidos en el estudio y que ejecutó sin pensarlo mucho , basándose en la progresión de acordes que tenía. El riff es tan diminuto como genial y hace que la canción termine por cobrar vida. Macca aseguraría después que George quizás debería haber sido considerado coautor por la trascendencia de su aportación.

La fusión de rap, rock y funk nunca tuvo mejor traducción que este furioso y comprometido tema, el más popular del disco de debut de Rage Against the Machine. La canción era también la mejor exposición de la novedosa forma de tocar de Tom Morello, quien dio con el riff principal por casualidad, mientras impartía una clase de guitarra. "Le estaba mostrando a alguien cómo hacer la afinación de D. Ese riff se derramó de mis dedos", cuenta en la biografía Know your enemy. En ese momento corrió a grabar el fragmento en su magnetófono y después continuó con la lección. El resto es historia.